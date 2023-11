Deputados da oposição provocam desacatos no Parlamento albanês

Os deputados dos partidos de oposição na Albânia provocaram vários desacatos no Parlamento, numa tentativa de impedir a votação no hemiciclo sobre o Orçamento de Estado para o próximo ano. Os representantes do Partido Democrata protestavam contra o que consideravam ser um regime cada vez mais autoritário do Partido Socialista, no poder.

No protesto desta segunda-feira, os deputados empilharam cadeiras no centro do hemiciclo e utilizaram bombas de fumo vermelho, verde e roxo, enquanto que a segurança mantinha os manifestantes afastados da cadeira do primeiro-ministro, Edi Rama. Um dos políticos envolvidos neste protesto ainda ateou um pequeno fogo numa das bancadas, tendo sido prontamente apagado por alguns parlamentares. O líder do Partido Democrata, Sali Berisha, primeiro-ministro albanês entre 2005 e 2013, acusou o atual Governo de tentar silenciar a oposição no Parlamento, onde o Partido Socialista de Rama tem uma maioria





