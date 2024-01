Deputado abandona Conselho Económico e Social para integrar listas do PS ao Parlamento

Abandona nos próximos dias o Conselho Económico e Social para integrar as listas do PS ao Parlamento. Crítico de António Costa, regressa à ribalta e garante que Pedro Nuno está pronto para ser primeiro-ministro.Um sentido de obrigação. Neste caso é mesmo no sentido de obrigação, não de missão. Porque nós estamos a passar uma fase muito difícil da vida do país e da vida internacional.

Como é sabido, a sociedade portuguesa é uma sociedade que está hoje extraordinariamente polarizada por razões diversas e eu entendi que devia dar o meu contributo no âmbito do Partido Socialista, que sempre foi o meu partido, apesar das divergências conhecidas com a direção anterior, e o secretário-geral entendeu que esse contributo deveria passar pelo meu regresso à vida parlamentar. As suas opiniões são conhecidas no país, pelo que causou estranheza o facto de, nesta disputa interna no Partido Socialista, se ter colocado ao lado de Pedro Nuno Santo





