Deputada do PAN pede critérios ambientais mais rigorosos para novo aeroporto de Lisboa

A deputada única recomenda ao Governo que “reforce a proteção do sobreiro e garanta “critérios ambientais mais rigorosos” para a construção do novo aeroporto de Lisboa em Alcochete no caso de o Campo de Tiro ser o local escolhido para o novo aeroporto, Inês de Sousa Real pede agora “critérios ambientais mais rigorosos” na construção da infraestrutura

. A deputada única do PAN apresentou esta sexta-feira no Parlamento um projeto de resolução que recomenda ao Governo que “reforce a proteção do sobreiro”, uma espécie protegida no país, e garanta mais rigor na definição de critérios ambientais na construção do novo aeroporto de Lisboa Entre as recomendações, Sousa Real propõe que o Executivo solicite à Comissão Técnica Ambiental da solução Aeroportuária para Lisboa que peça um, criado em agosto a propósito do abate de sobreiros, sobre todas as opções que estão a ser ponderadas para a nova infraestrutura aeroportuária. E recomenda que solicite à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) que expliquem as suas posições no que diz respeito à “proteção da floresta nos diversos projetos que estão a ser avaliados para a localização do Novo Aeroporto de Lisboa”. A deputada do PAN sugere ainda que o Ministério de Duarte Cordeiro “colabore ativamente” com a Comissão Técnica Ambiental, com vista a esse objetiv

:

PAN pede "critérios ambientais mais rigorosos" para construção do novo aeroporto

