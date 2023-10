Depressão Celine traz chuva forte e trovoada no fim de semana

Associada a uma superfície frontal fria, a depressão Celine vai trazer períodos de precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, principalmente no Minho e Douro Litoral.

Segundo o IPMA, a partir da tarde de sábado, a"superfície frontal fria começará a deslocar-se para sul", originando"precipitação persistente, com aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, à região Centro durante o dia 29 e à região Sul entre a tarde de dia 29 e o início da manhã do dia 30 ".

Devido a esta situação meteorológica, foram emitidos avisos amarelo e laranja de precipitação, agitação marítima e vento,"aconselhando-se medidas de precaução de situações de vulnerabilidade ao estado do tempo, o acompanhamento das previsões meteorológicas e da atualização dos avisos". headtopics.com

Para os distritos de Beja, Faro (das 18:17 de sexta-feira às 18:00 de sábado), Setúbal (18:17 de sexta-feira às 00:00 de domingo), Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo (12:00 de sábado- às 06:00 de domingo) foram emitidos avisos amarelos para agitação marítima, devido a ondas de noroeste com quatro a cinco metros.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe"situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. headtopics.com

Segundo André Fernandes, a Agência Portuguesa do Ambiente informou que as bacias hidrográficas com maior potencial de cheias são as dos rios Lima (em particular em Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima), Cávado, Douro (com particular incidência nas sub-bacias do Tâmega e do Tua), Vouga e Mondego.

