Depressão Celine: quedas de árvores e inundações fazem estragos em todo o país

Entre a meia-noite e as 11h00 deste domingo, só no Norte, foram registadas 83 ocorrências devido ao mau tempo. A depressão Celine provocou várias inundações em Braga após a chuva forte que caiu nas últimas horasA Proteção Civil registou 144 ocorrências em todo o país, na ultima madrugada, devido ao temporal, sendo a região Norte a mais afetada.

O distrito está sob aviso laranja até às 3h00 de domingo por causa da precipitação persistente que pode ser acompanhada de trovoada. Em todo o país foram registadas 144 ocorrências, a maioria relacionadas com quedas de árvores e também inundações na via pública. Até ao final de domingo, a Proteção Civil tem o estado de prontidão dos meios.

"Não vamos dar paz ao Governo até que o Governo nos garanta um futuro”: quem são e como se organizam os jovens ativistas pelo clima Ao Vivo na Redação. Sara Correia: “A canção ‘Chelas’ é uma homenagem a todas as pessoas que me viram crescer no bairro” headtopics.com

Depressão Celine afeta tempo no continente a partir da tarde de sábado e Madeira no domingoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Depressão Celine afeta tempo no continente a partir da tarde de sábadoA depressão Celine, associada a uma superfície frontal fria, vai afetar Portugal continental a partir da tarde de sábado, com precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, principalmente no Minho e Douro Litoral, informou o IPMA. Consulte Mais informação ⮕

Depressão Celine afeta tempo no continente a partir da tarde de sábado e Madeira no domingoSuperfície frontal fria começará a deslocar-se para sul. Consulte Mais informação ⮕

Depressão Celine traz chuva forte e trovoada no fim de semanaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Depressão Celine afeta tempo no continente a partir da tarde de sábado e Madeira no domingoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Sete distritos sob aviso laranja devido a Depressão CelineIPMA alerta para agitação marítima e chuva forte até domingo. &etilde; Consulte Mais informação ⮕