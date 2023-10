Depressão Celine afeta tempo no continente a partir da tarde de sábado e Madeira no domingo

"Prevê-se precipitação persistente, por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada, em especial no Minho e Douro Litoral" durante o sábado antes de a tempestade se deslocar para sul, lê-se num comunicado do Instituto Português do Mar e da AtmosferaA depressão Celine, associada a uma superfície frontal fria, vai afetar Portugal continental a partir da tarde de sábado, com precipitação persistente, por vezes forte e...

Segundo o IPMA, a partir da tarde de sábado, a"superfície frontal fria começará a deslocar-se para sul", originando"precipitação persistente, com aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, à região Centro durante o dia 29 e à região Sul entre a tarde de dia 29 e o início da manhã do dia 30 ".

"Prevê-se que a depressão Celine terá um impacto, embora indireto, no estado do tempo no arquipélago da Madeira", referiu ainda o IPMA, informando que"a superfície frontal fria associada a esta depressão deverá atingir o arquipélago" no domingo, com"aguaceiros que deverão ser localmente fortes e persistentes". headtopics.com

Em termo de precipitação, o IPMA emitiu aviso laranja para os distritos de Braga, Porto e Viana do Castelo (entre as 09:00 de sábado e as 03:00 de domingo), devido a chuva persistente, e por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada, antecedidos de aviso amarelo desde as 18:17 de hoje.

Os avisos laranja para agitação marítima foram emitidos para os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo (das 18:17 de hoje às 12:00 de sábado), devido a ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir a altura máxima de 10 metros. headtopics.com

Os avisos amarelos para vento foram emitidos para os distritos de Aveiro, Braga, Porto e Viana do Castelo, face à previsão de"vento de sudoeste com rajadas até 75 quilómetros/hora na faixa costeira e rajadas até 90 km/h nas terras altas".

