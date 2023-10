Depressão Celine afeta tempo no continente a partir da tarde de sábado e Madeira no domingo

"Bombardeamentos intensos": Enviado especial CM/CMTV ouve sirenes soar na cidade israelita de Ashkelon“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPresidente da República devolve ao Governo diploma da privatização da TAPOs cães da Kokua dão assistência com amorPJ deteve cinco suspeitos de roubos a prostitutas em apartamentos no Porto e GaiaO antes e depois da passagem do furacão Otis pela cidade...

"Prevê-se precipitação persistente, por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada, em especial no Minho e Douro Litoral", lê-se no comunicado. "Prevê-se que a depressão Celine terá um impacto, embora indireto, no estado do tempo no arquipélago da Madeira", referiu ainda o IPMA, informando que"a superfície frontal fria associada a esta depressão deverá atingir o arquipélago" no domingo, com"aguaceiros que deverão ser localmente fortes e persistentes".

Em termo de precipitação, o IPMA emitiu aviso laranja para os distritos de Braga, Porto e Viana do Castelo (entre as 09:00 de sábado e as 3h00 de domingo), devido a chuva persistente, e por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada, antecedidos de aviso amarelo desde as 18h17 desta sexta-feira. headtopics.com

Para os distritos de Beja, Faro (das 18h17 desta sexta-feira às 18h00 de sábado), Setúbal (18h17 desta sexta-feira às 0h00 de domingo), Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo (12h00 de sábado- às 6h00 de domingo) foram emitidos avisos amarelos para agitação marítima, devido a ondas de noroeste com quatro a cinco metros.

Para o arquipélago da Madeira, o IPMA emitiu aviso laranja para chuva na costa Norte, costa Sul, Porto Santo e regiões montanhosas (das 9h00 às 18h00 de domingo), devido a"precipitação por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada", antecedidos de avisos amarelos também devido a chuva, por vezes forte, a partir das 3h00 de domingo. headtopics.com

