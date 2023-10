Depressão Celine afeta tempo no continente a partir da tarde de sábado

De acordo com um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão Celine, que às 13:00 de sábado"deverá estar centrada a oeste das Ilhas Britânicas", irá condicionar, associada a uma superfície frontal fria, o estado do tempo em Portugal continental a partir da tarde.Mau tempo.

Segundo o IPMA, a partir da tarde de sábado, a"superfície frontal fria começará a deslocar-se para sul", originando"precipitação persistente, com aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, à região Centro durante o dia 29 e à região Sul entre a tarde de dia 29 e o início da manhã do dia 30 ".

Devido a esta situação meteorológica, foram emitidos avisos amarelo e laranja de precipitação, agitação marítima e vento,"aconselhando-se medidas de precaução de situações de vulnerabilidade ao estado do tempo, o acompanhamento das previsões meteorológicas e da atualização dos avisos". headtopics.com

Avisos amarelos para precipitação foram também emitidos para os distritos de Aveiro, Coimbra, Viseu, Vila Real (das 15:00 de sábado às 12:00 de domingo), Bragança (18:00 de sábado às 03:00 de domingo), Castelo Branco, Lisboa, Leiria, Setúbal, Santarém (03:00 de domingo às 00:00 de segunda-feira), Beja, Évora, Faro e Portalegre (15:00 de domingo às 06:00 de segunda-feira).

Para os distritos de Beja, Faro (das 18:17 de hoje às 18:00 de sábado), Setúbal (18:17 de hoje às 00:00 de domingo), Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo (12:00 de sábado- às 06:00 de domingo) foram emitidos avisos amarelos para agitação marítima, devido a ondas de noroeste com quatro a cinco metros. headtopics.com

