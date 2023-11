Chuva intensa, rajadas de vento e forte agitação marítima: Depressões em cadeia atingem Portugal É a quinta tempestade em duas semanas. Aviso vermelho por ondas gigantes. Perigo de inundações e de enxurradas. Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.

EXPRESSO: Portugal e Espanha terão eletricidade ao preço da chuvaA forte produção hídrica e eólica baixará o custo grossista da eletricidade para um novo mínimo de quase três anos. Portugal continuará a exportar energia para a Espanha.

CMJORNAL: Tempestade Ciáran mata dez pessoas e perturba transportes na EuropaMau tempo provoca queda de dois contentores em cima de carro e fere casal. Chuva intensa, rajadas de vento e forte agitação marítima: Depressões em cadeia atingem Portugal. É a quinta tempestade em duas semanas. Aviso vermelho por ondas gigantes. Perigo de inundações e de enxurradas. Portugal vai sentir efeitos da depressão Ciarán nas próximas horas mas tempestade não afetará diretamente o País.

VISAO_PT: Mau tempo no Brasil com chuva e ventos fortes provoca seis mortesVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

OBSERVADORPT: Chuva forte trazida pela depressão Domingos provoca inundações no norte do paísComeçam a fazer-se sentir os efeitos do mau tempo trazido pela depressão Domingos. Em Braga, o rio Homem já galgou as margens e inundou moinhos.

PUBLICO: Max Verstappen garante pole no GP Brasil, entre os pingos de chuvaPiloto neerlandês foi mais rápido do que as nuvens e registou o melhor tempo da qualificação pela 31.ª vez na carreira.

EXPRESSO: Juros futuros, rendas antigas, carreiras (des)congeladas, PPR (des)congelados, mini-SEF e água da chuvaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

