Depois da suspensão, a decisão: FIFA afasta Luis Rubiales do futebol espanhol e internacional por três anos

afastar Luis Rubiales de todas as atividades relacionadas com o futebol espanhol e internacional por um período de três anos.

O ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol já tinha sido suspenso provisoriamente, na sequência do beijo que deu a Jenni Hermoso na final do Campeonato do Mundo feminino, e conheceu agora a ponderação final do organismo que regula o futebol mundial.a FIFA indicou que Luis Rubiales violou o artigo 13.º do Código Disciplinar do organismo —

que, entre outros pontos, integra a violação das regras básicas de conduta, o “uso de gestos, sinais ou linguagem ofensiva”, a “utilização de um evento desportivo para manifestações de carácter não desportivo” e ainda comportamentos que descredibilizem o futebol e/ou a própria FIFA.tem agora 10 dias para responder à decisão e pode ainda recorrer. headtopics.com

O comunicado da FIFA acaba por colocar um aparente ponto final numa polémica que explodiu ainda em agosto, na final do Campeonato do Mundo que Espanha conquistou — ainda que apenas a nível desportivo, já que Luis Rubiales terá de responder em tribunal na sequência do processo instaurado pelo Ministério Público espanhol após a queixa de Jenni Hermoso.

Pelo meio, continuam a surgir pormenores pouco abonatórios sobre a liderança de Luis Rubiales no organismo que regula o futebol espanhol. O acidente na infância, o pai político, o sindicalismo que nasceu no Levante: a história de Luis Rubiales, o homem no olho do furacão headtopics.com

Luís Rubiales banido durante três anos de 'todas as atividades relacionadas com o futebol', anuncia FIFAEm causa está o beijo na boca do ex-presidente da RFEF a Jennifer Hermoso. Consulte Mais informação ⮕

FIFA afasta Luis Rubiales do futebol durante três anosCastigo, motivado pela conduta do ex-presidente da RFEF no caso Jeni Hermoso, tem aplicação a nível nacional e internacional. Consulte Mais informação ⮕

Oficial. FIFA suspende Luis Rubiales por três anosA FIFA anunciou, esta segunda-feira, que afastou Luis Rubiales durante três anos 'de todas as atividades relacionadas com o futebol', na sequência do escândalo durante os festejos da conquista do Mundial da seleção espanhola, em que o antigo presidente daquele federação beijou a avançada Jenni Hermoso na boca. Consulte Mais informação ⮕

FIFA suspende Rubiales por três anosAntigo presidente da Federa&231;&227;o espanhola de futebol castigado pelo beijo a Jeni Hermoso no Mundial feminino [em atualiza&231;&227;o] Consulte Mais informação ⮕

Luis Rubiales banido do futebol durante três anosSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Projecto Cinderela mostra o antes e o depois de uma cirurgia ao cancro da mamaProjecto europeu liderado pela Fundação Champalimaud quer reduzir as doentes insatisfeitas com os efeitos das cirurgias mamárias. Uma em cada três mulheres não gosta do resultado final. Consulte Mais informação ⮕