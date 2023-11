Depósitos a Prazo: alternativa para investimento da poupança

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.Poupar, isto é, colocar de parte uma porção do rendimento mensal, é fundamental e uma forma eficaz de prevenir eventualidades futuras.

Nesse sentido, três aspetos parecem ser críticos: estabelecer uma meta de poupança mensal, conter adequadamente os custos e depois investir de forma apropriada o valor poupado. Uma vez conseguida uma poupança mensal, é necessário decidir a forma adequada de a investir, de modo que a poupança se valorize, de preferência a um ritmo superior à taxa de inflação.

São produtos simples, fáceis de subscrever, com prazos distintos consoante as preferências de cada cliente que, em muitos casos, podem ser resgatados em caso de necessidade deste, que oferecem um juro apelativo com um risco reduzido. Os depósitos estão inclusivamente protegidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos até ao valor de 100 mil euros por titular de conta. headtopics.com

Em resumo, é fundamental que as famílias poupem e invistam criteriosamente. Desta forma, garantem que as suas poupanças não desvalorizam por via da inflação.No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

