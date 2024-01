Denúncia sobre adjudicação do transporte escolar em Montalegre

A Câmara Municipal de Montalegre é alvo de uma denúncia ao Ministério Público (MP) e ao Tribunal de Contas (TdC) por causa da adjudicação por ajuste direto do transporte escolar no âmbito da concessão do transporte regular de passageiros na Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT).

Segundo o documento a que o Nascer do SOL teve acesso, o que suscita dúvidas aos denunciantes é a concessão por parte da Auto Viação do Tâmega (AVT), cujo caderno de encargos não está a ser cumprido, não só em Montalegre, mas também nos outros cinco municípios – Boticas, Ribeira de Pena, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar e Chaves – da CIMAT, nos quais se tem verificado a incapacidade da Flaviamobil, a nova concessionária, em responder às especificidades do concurso que ganhou. A decisão de fazer a denúncia partiu de vários indícios e tem como objetivo a reposição da legalidade e a transparência





