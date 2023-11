Demolição de casa na Cisjordânia ocupada coloca solução de dois Estados à prova

Um idoso palestiniano testemunha a demolição de uma casa, ordenada por Israel, numa aldeia a sul de Hebron, na Cisjordânia ocupada. Guerras com a intensidade daquela que atualmente consome a Faixa de Gaza colocam a solução de dois Estados à prova, não só pela destruição que provocam, mas sobretudo pelo ódio que disseminam entre israelitas e palestinianos

. Mas desde a partilha do território da Palestina entre árabes e judeus, em 1947, que a erosão de uma Palestina independente tem sido consistente. Ao Expresso, porém, um professor universitário palestiniano que participou em negociações de paz defende que “não há alternativa à ideia de dois Estados”. Dentro de aproximadamente um mês, passará mais um ano sobre um acontecimento que, há décadas, marca a psique de israelitas e palestinianos de forma contrastante. Para o povo judeu foi a concretização de um sonho bíblico — um lar na Terra Santa. Para os árabes, foi uma “catástrofe” (, como ainda hoje se referem a essa partilha) já que determinou a expulsão de mais de 700 mil pessoas das casas onde viviam. Hoje, os refugiados palestinianos registados junto das Nações Unidas, à espera que lhes seja reconhecido o direito de regresso às terras de onde os seus antepassados tiveram de fugir, abrangem quatro gerações e andam à volta de 5,9 milhõe

:

PUBLİCO: Novo centro de saúde do Cais do Sodré implica demolição de edifício históricoConstrução da Unidade de Saúde Familiar da Ribeira Nova avança no início de 2024. E obriga à demolição de edifício dos anos 30 do século passado, incluído na Carta Municipal do Património.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Sete palestinianos mortos pelo exército israelita na CisjordâniaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

SOLONLİNE: ONU pede 1,2 mil milhões de dólares para a população de Gaza e CisjordâniaNascer do SOL

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

İTWİTTİNG: ONU pede 1,2 mil milhões de dólares para a população de Gaza e CisjordâniaO Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários apela 'aos doadores para que disponibilizem rapidamente os recursos para a resposta'. &etilde;

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Como estão os familiares dos reféns a viver o escalar do conflito em Gaza?Neste P24, conversamos com a enviada do PÚBLICO a Israel e à Cisjordânia, Sofia Lorena.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Israel-Hamas: Cisjordânia assolada por escalada de violênciaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »