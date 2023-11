Democracia portuguesa cai a pique em índice de avaliação dos cidadãos

Num outro relevante índice (dos 17 analisados), sobre a participação cívica (a forma como as pessoas procuram interferir no processo democrático), Portugal subiu sete lugares (do 76.º para o 69.º), relativamente ao ano anterior, continuando na primeira metade do 'ranking'.No índice de direitos cívicos, Portugal manteve o 31.

Ainda assim, o continente europeu continua a ser uma das regiões com melhor desempenho em todo o planeta, havendo mesmo sinais encorajadores, sobretudo na Europa Central, de progressos significativos no desempenho democrático.Os dados recolhidos pelo IDEA também permitem perceber que os alicerces da democracia estão a enfraquecer em todo o mundo, com metade dos países a sofrer declínio por falta de controlo político e judicial.

De acordo com o relatório, quase metade (85) dos 173 países inquiridos sofreu um declínio em pelo menos um indicador-chave do desempenho democrático nos últimos cinco anos, com base em 17 parâmetros que vão desde as liberdades civis à independência judicial.

o fator relacionado com o Estado de Direito -- ilustrado pela independência judicial e pelo grau de ausência de violência política -- enfraqueceu também a nível mundial, incluindo em países como a Áustria, a Hungria e o Peru.

Assim, 2022 foi o sexto ano consecutivo em que os países com declínios líquidos ultrapassaram os países com avanços líquidos, o que representa a queda consecutiva mais longa desde o aparecimento de registos do IDEA, em 1975.

CMJORNAL: Autoridade Marítima Nacional e Marinha Portuguesa alertam para agravamento do estado do mar em Portugal ContinentalDevem evitar-se passeios junto ao mar ou em zonas que expostas à agitação marítima, aconselham as autoridades.

OBSERVADORPT: Líder de Hong Kong defende regras que afastam restantes ativistas pró-democraciaMaior partido pró-democracia da cidade não vai participar nas eleições distritais de dezembro pela 1ª vez desde a sua criação em 1994. Líder de Hong Kong diz que leis são justas.

REVISTASABADO: Os pilares da Democracia e os efeitos colateraisAceitar as imperfeições da Democracia e acreditar no Capitalismo só tem sentido se contribuir, agora e a prazo, para o bem comum e a coesão social. A Democracia só fortifica se o Capitalismo redistribuir a riqueza - não é uma teoria marxista, é a realidade.

CMJORNAL: Que democracia?!!!Parece esta uma democracia só de invólucro, sem conteúdo.

