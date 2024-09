Demissão de Presidente da Mesa da AG do Benfica após Controvérsia em Assembleia Geral

Matou duas mulheres brutalmente e esteve em fuga por quase cinco décadas. 'Caso Easey Street" finalmente solucionado

"Uma vergonha, vocês são uma vergonha" e "demissão, demissão" foram algumas palavras de ordem que os adeptos do Benfica gritaram ontem na assembleia geral, que visava a...

Depois da aprovação na generalidade, na parte da amanhã, a votação na especialidade, à tarde, foi marcada por momentos de tensão que obrigaram mesmo à intervenção policial. A demissão de Seara surgiu após um requerimento apresentado por João Diogo Manteigas, candidato às eleições do Benfica em 2025, para agilizar a votação. Esse documento foi lido e submetido a votação.

Viveram-se então os momentos mais quentes da tarde, com o presidente Rui Costa a apelar à calma e a fazer um pedido para que a assembleia geral extraordinária para a aprovação dos estatutos fosse retomada. José Pereira da Costa, vice-presidente, reatou a reunião magna, que terminou já de noite e será retomada em 30 dias e em data a anunciar.

O presidente do Benfica, Rui Costa, encerrou os trabalhos deixando um “agradecimento” a Fernando Seara e um “pedido de desculpas” aos sócios pela forma conturbada como decorreu a segunda parte da reunião , com temas que têm de ser debatidos ponto a ponto.

Benfica Assembleia Geral Fernando Seara João Diogo Manteigas Rui Costa

