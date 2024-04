Delfins comemoram 40 anos de carreira na Meo Arena em Lisboa

Os Delfins , uma banda de rock portuguesa, estão a comemorar esta noite os seus 40 anos de carreira na Meo Arena em Lisboa . O concerto promete ser uma grande festa para os fãs da banda.

Delfins 40 Anos De Carreira Meo Arena Lisboa Concerto Festa

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Delfins no Meo Arena: “Será uma viagem por todos os grande êxitos”, promete Miguel ÂngeloVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

40 anos de Delfins este sábado na Meo Arena: a eterna marcha dos desalinhadosO 40º aniversário dos Delfins, portentos da música pop portuguesa nascida nos anos 80, celebra-se num concerto esgotado na Meo Arena, em Lisboa. O caminho é o da felicidade

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Delfins celebram 40 anos de carreira com concerto esgotado no MEO ArenaAs memórias das primeiras salas de ensaios contrastam com as do ambiente preparado para celebrar a música dos Delfins.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Depeche Mode de regresso a Lisboa esta semana: saudades muitas, Meo Arena esgotada, corações ao altoOs Depeche Mode regressam a Lisboa esta terça-feira para o primeiro concerto em Portugal depois da morte do fundador Andrew Fletcher, em 2022.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Os Delfins celebram 40 anos de carreira com concerto em LisboaOs Delfins, uma das bandas pop de maior sucesso em Portugal nos anos 1990, comemoram hoje 40 anos de carreira com um concerto esgotado em Lisboa. O grupo surgiu em 1984 e lançou vários álbuns, incluindo 'Libertação' e 'Babilónia'. Eles retornaram aos palcos em 2022, mais de uma década após o último concerto.

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

“Vamos fazer a festa que queríamos”: Delfins assinalam esta noite 40 anos de carreira na Meo Arena em LisboaDurante este ano, grupo deverá lançar disco ao vivo com gravações dos anos 90 que estavam perdidas.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »