Delegação dos EUA viaja ao México para negociar medidas migratórias

Uma caravana, com milhares de migrantes indocumentados partiu, na véspera de Natal, de Chiapas, no sul do México, em direção à fronteira dos EUA. Uma delegação norte-americana de alto nível desloca-se esta quarta-feira ao México, em nome do presidente Joe Biden, para negociar com a liderança mexicana novas medidas migratórias, mais restritivas, perante o aumento do fluxo junto das fronteiras dos Estados Unidos.

A delegação é liderada pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e integra o secretário de Segurança Interna e responsável pela política de imigração dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, e a conselheira de Segurança Interna da Casa Branca, Liz Sherwood-Randall. Os responsáveis norte-americanos têm uma reunião agendada com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. A deslocação foi combinada pelos dois líderes na quinta-feira passada, quando Biden falou com Obrador para lhe expressar a sua preocupação com a magnitude da crise migratória, que levou os Estados Unidos a fechar vários postos fronteiriços durante vários dias





