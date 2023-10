Delegação do Parlamento Europeu visita Lisboa para ver trabalho do centro para monitorizar dependências

Um grupo de eurodeputadas vai visitar Lisboa no início da próxima semana para acompanhar o trabalho do Centro Europeu para a Monitorização de Drogas e Dependências, que vai iniciar funções no início de 2024.

Em comunicado, o Parlamento Europeu (PE) anunciou que Isabel Santos, do grupo parlamentar Sociais & Democratas (S&D) e Ramona Strugariu, do Renew, visitam o centro entre segunda e terça-feira para “discutir como está a adaptar-se” para entrar em funções com os inputs do PE e do Conselho adotados no início deste ano.

As eurodeputadas vão encontrar-se com o diretor da organização Aléxis Goosdeel, assim como outras pessoas envolvidas na atividade do centro e da sociedade civil cuja intervenção é na área das dependências. headtopics.com

O centro foi criado para avaliar as consequências do consumo de drogas e outras dependências e encontrar ações para fazer face a este flagelo, incluindo um plano para enfrentar o tráfico de droga, e a futura cooperação com o PE.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

