Decisão está tomada: David Neres vai ser operado

O extremo do Benfica, recorde-se, contraiu uma lesão no menisco interno esquerdo, no jogo frente ao Casa Pia. Ao longo dos últimos dias, o departamento médico das águias analisou a situação para averiguar a necessidade de Neres ser operado.

Por agora, antes da operação, o brasileiro atravessará um período de pré-habilitação para visar o controlo inflamatório e a melhoria funcional do joelho para potenciação pós-cirurgia.

