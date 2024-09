Debate Solto: Miguel Iglesias garante que o PSD Madeira está em negação

Miguel Iglesias garante que o PSD Madeira está em negação e que Miguel Albuquerque já não tem credibilidade. Guilherme Silva critica a atuação dos elementos que estão a conduzir a investigação.

Miguel Pinheiro avalia diariamente três figuras. Pode ouvir o bom, o mau e o vilão de segunda a sexta depois das 8h25 na Rádio Observador. Notas de 0 a 20 aos protagonistas do dia dadas por elementos da direção e editores do Observador, num debate solto e descontraído.

Politica PSD Madeira Miguel Albuquerque Investigação

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

PSD, CDS e Chega chumbam pedido para debate com ministro Miguel Pinto LuzO pedido de audição sobre a TAP, esta quarta-feira na Assembleia da República, foi feito pelo Bloco de Esquerda

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

PSD, CDS e Chega chumbam pedido para debate com ministro Miguel Pinto LuzO pedido de audição sobre a TAP, esta quarta-feira na Assembleia da República, foi feito pelo Bloco de Esquerda

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

PSD, CDS-PP e Chega bloqueiam debate sobre privatização da TAP com Miguel Pinto LuzPS e BE propuseram na confer&234;ncia de l&237;deres a realiza&231;&227;o de um debate sobre o "dossier" TAP, com a presen&231;a do ministro das Infraestruturas, na sequ&234;ncias das conclus&245;es da auditoria da Inspe&231;&227;o-Geral de Finan&231;as &224;s contas da campanhia a&233;rea.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Cabo elétrico solto encontrado em navio que causou queda de ponte em BaltimoreInvestigadores descobriram um cabo solto que poderá ter causado problemas elétricos no navio que embateu e provocou o desmoronamento de uma ponte, bloqueando durante meses o acesso ao porto de Baltimore, no leste dos EUA.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Homem volta a traficar após tribunal o deixar soltoPSP apreendeu drogas.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Kamala atirou Trump contra as cordas? “Fê-lo acreditar que é um incompetente, ponto vulnerável de qualquer egomaníaco”Neste Linhas Vermelhas, Miguel Prata Roque e Miguel Morgado avaliam o debate eleitoral americano. Na sua estreia, foi Kamala capaz de atirar Trump contra as cordas do debate? Ouça o programa em podcast

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »