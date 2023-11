Debate sobre a consciência na inteligência acontece no Center for Responsible AI Forum 2023

O Center for Responsible AI Forum 2023 decorre este sábado, 25 de novembro, na Fundação Champalimaud e é transmitido pelo Expresso através da Internet.

A inteligência implica uma consciência? A questão vai voltar a ser abordada durante o Responsible AI Forum 2023, num debate que junta o neurocientista António Damásio e Arlindo Oliveira, coordenador da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, e com a moderação de Francisco Pinto Balsemão, fundador do Expresso e histórico líder do grupo Impresa, e Ana Paiva, especialista em Inteligência Artificial (IA) do Instituto Superior Técnico. O debate, organizado pelo Centro de Inteligência Artificial Responsável, começa na Fundação Champalimaud ao início da tarde deste sábado, dia 25 de novembro





