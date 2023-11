Debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024

A votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024 está prevista para terça-feira. O debate inicia-se esta tarde, a partir das 15h00. A primeira intervenção deverá caber ao primeiro-ministro, António Costa.

A taxa de desemprego é revista em alta para o próximo ano, prevendo agora 6,7 por cento em 2024, contra os anteriores 6,4. A proposta de lei prevê ainda o melhor saldo orçamental do país em democracia: 0,8 por cento do PIB em 2023 e 0,2 em 2024.

Outros argumentos que o primeiro-ministro deverá levar à liça no Parlamento são “a atualização referencial de cinco por cento” dos salários da Função Pública”, a atualização das pensões em 6,2 por cento, a partir de janeiro, o reforço das prestações sociais e uma descida do IRS na ordem dos 1.500 milhões de euros no próximo ano. headtopics.com

A Iniciativa Liberal foi o primeiro partido a anunciar o voto contra, logo no dia em que a propota de Orçamento foi apresentada, a 10 de outubro. O presidente dos liberais, Rui Rocha, instou o primeiro-ministro a recuar no IUC.

À esquerda do PS, a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, anunciou cinco propostas orçamentais em relação ao Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente um aumento de 15 por cento de todos os salários dos profissionais, um suplemento de risco e penosidade e um regime de exclusividade. headtopics.com

