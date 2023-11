David Neres junta-se a Bah, Kökcü e Musa entre as baixas no Benfica

O extremo brasileiro David Neres sofreu uma lesão no menisco interno do joelho esquerdo, informou hoje o Benfica, sem adiantar a gravidade ou tempo de paragem do futebolista

Neres, que foi titular na receção de sábado ao Casa Pia, num jogo em que os ‘encarnados’ voltaram a comprometer, com um empate a 1-1, saiu aos 63 minutos, entrando para o seu lugar o internacional argentino Di Maria.

Em nota publicada na sua página, o Benfica esclareceu também as lesões do lateral direito Bah, com um “edema ósseo do segundo metatarsiano do pé esquerdo”, e do médio Kökcü, a contas com uma “fascite plantar do pé direito”. headtopics.com

Os dois jogadores falharam o jogo com o Casa Pia, bem como o avançado internacional croata Petar Musa, que apresenta uma “amigdalite bacteriana”.O Benfica perdeu a meio da semana em casa com a Real Sociedad (1-0), em jogo da Liga dos Campeões, e empatou para a I Liga com o Casa Pia, podendo ainda hoje ser alcançado pelo FC Porto, e na segunda-feira ultrapassado pelo Sporting.

Os ‘encarnados’ visitam na terça-feira o Arouca, em jogo da primeira jornada da Taça da Liga, e no sábado voltam a jogar para o campeonato, em casa do Desportivo de Chaves, em encontro da 10.ª jornada. headtopics.com

