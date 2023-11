David Neres fora por lesão só regressa em 2024

O extremo do Benfica lesionou-se no último jogo, frente ao Casa Pia, no Estádio da Luz, onde as águias empataram a um golo. David Neres tem uma lesão no menisco esquerdo do joelho.A formação de Roger Schmidt apresenta assim três baixas, o internacional brasileiro junta-se a Orkun Kökçü e Alexander Bah na lista de lesionados, que muito dificilmente vão recuperar a tempo do jogo com o Sporting para o campeonato.

Depois segue-se a viagem até Espanha, à cidade de San Sebastien para o jogo da Liga dos Campeões com a Real Sociedad.

