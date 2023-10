Das propostas de 'coligação macroniana e raulesca'!

Proposta prática e inteligente, já que em teoria bastaria reerguer a coligação internacional formada para combater o Estado Islâmico (EI), até porque neste momento quem está a segurar a"bandeira do Islão Político" que em tempos foi levantada pela Al-Qaeda e posteriormente pelo EI, é precisamente o Hamas! Porque é que esta"proposta macroniana" nunca irá para a...

Porque a narrativa israelita de sobrevivência (Faraó, diáspora, holocausto e todas as pequenas e grandes humilhações que todas as famílias judaicas têm para contar) obrigam Israel a provar que é o senhor do seu destino, não dependendo hoje de ninguém para continuar a consolidar aquilo que conquistou,, a Terra de Israel, o"torrão judaico" que finalmente serve de porto de abrigo a todos/as judeus do mundo, deixando em definitivo a...

Em segundo, porque os americanos são de momento"gatos escaldados" perante coligações internacionais, tendo Afeganistão e Iraque, como dos momentos mais negros da sua política externa.O problema do Hamas são os Acordos de Abraão e uma potencial adesão para breve aos mesmos, da Arábia Saudita. Aliás, o modelo desta iniciativa da Administração Trump, obedece a um faseamento lógico. headtopics.com

Israel, em coligação com os signatários de Abraão, mais Egipto, Jordânia e Arábia Saudita, confrontaria o mundo árabe com a prova da vontade de mudança efectiva para uma paz possível, que tal qual Abraão se consolidaria com o passar do tempo, juntamente com a desconstrução dos estereótipos criados ao longo de séculos entre ambos os povos, como já acontece entre israelitas e árabes dos Emirados, por via do...

Dito por um português,"tudo isto é triste, tudo isto é fado", mas é a forma que este português, adepto de Abraão, tem de ver o mais construtivo dos caminhos, no meio de tanto escombro e de tantos cadáveres! headtopics.com

