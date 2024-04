Daniel Sousa será o treinador do Sporting de Braga a partir de 2024/25

Rui Duarte será a solução interina até ao final da época, altura em que Daniel Sousa assume o comando técnico da equipa para as próximas duas épocas. Daniel Sousa, que orienta o Arouca, será o treinador do Sporting de Braga a partir de 2024/25, revelou esta quarta-feira o presidente dos minhotos, António Salvador, anunciando Rui Duarte como técnico interino até ao fim da época.

Em conferência de imprensa, o presidente dos 'arsenalistas' abordou a saída de Artur Jorge do comando técnico do clube, para assumir os brasileiros do Botafogo, apresentou Rui Duarte como solução interina até ao final da época e confirmou Daniel Sousa como treinador para as próximas duas épocas. Daniel Sousa, atual treinador do Arouca, de 39 anos, vai chegar ao clube a custo zero. "Não vamos pagar nada ao Arouca porque ele está em final de contrato. O Arouca pediu um milhão de euros para fazer sete jogos. Respeitamos essa decisão, ficou o registo", disse o dirigent

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Rui Duarte vai treinar Sporting de Braga até à chegada de Daniel SousaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Sporting de Braga vence Sporting e conquista Taça de Portugal de futsalVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Sporting e Sporting de Braga nas meias-finais da Taça de Portugal de futsalSporting e Sporting de Braga seguiram hoje para as meias-finais da Taça de Portugal de futsal, em Sines, fase da prova rainha do calendário português para a qual também se apuraram Leões de Porto Salvo e Caxinas.

Fonte: rtppt - 🏆 12. / 63 Consulte Mais informação »

Sporting e Sporting de Braga nas meias-finais da Taça de Portugal de futsalSporting e Sporting de Braga seguiram hoje para as meias-finais da Taça de Portugal de futsal, em Sines, fase da prova rainha do calendário português para a qual também se apuraram Leões de Porto Salvo e Caxinas.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Daniel Sousa. “Esperamos um Sporting na máxima força”O Arouca – Sporting, da jornada 25 da I Liga, est&225; marcado para as 18h00 deste domingo.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Inês Sousa Real deixa críticas a Marcelo Rebelo de SousaInês Sousa Real já reagiu, este domingo, e não poupas as críticas ao Presidente da República, acusando-o também de provocar 'a 'instabilidade política' que vive o país.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »