Daniel Adrião candidata-se ao cargo de secretário-geral do Partido Socialistas

O dirigente socialista Daniel Adrião afirmou hoje que se candidata ao cargo de secretário-geral do Partido Socialistas (PS) em nome da “descontinuidade” face à linha seguida por António Costa e para a reunião da Comissão Nacional do PS, no Parque das Nações, em Lisboa, depois de interrogado sobre a razão da sua candidatura à liderança dos socialistas, cujas eleições deverão ser marcadas para 15 e 16 de dezembro. Para um novo ciclo político são necessários novos protagonistas.

A minha candidatura não é de continuidade, sendo antes de descontinuidade. É uma candidatura com ideias muito claras, muito distintas, com um novo modelo de governança para o PS e com um novo projeto reformista e transformador para o país





