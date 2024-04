Dalila Carmo reflete sobre a felicidade e a importância de mudar a perspectiva

“Perguntam-me muitas vezes se sou feliz. Se sou realizada. É verdade que não fiz os filmes dos meus sonhos. Nem trabalhei com as pessoas que mais queria. Mas também é verdade que com o tempo, ganhamos maturidade para perceber a quantidade de maravilhas que a vida nos trouxe, ao invés de olharmos para o que não tivemos”“Aprender a mudar o ângulo de visão é a maior das conquistas.

Sou uma sortuda pelas pessoas que reuni à minha volta durante a minha vida e que me elevam dois degraus de sabedoria em vez de dois degraus de outra coisa qualquer. Sou uma sortuda pela amplitude do retorno afetivo que recebo de tanta gente que não conheço pessoalmente, e que não vive refém de preconceitos”“Sou uma sortuda por ter saúde e por ter tanta gente perto quando a corda balança.

Dalila Carmo Felicidade Reflexão Perspectiva Sorte

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



ATelevisao / 🏆 21. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Dalila Rodrigues, a nova ministra da Cultura: historiadora, professora universitária, diretora do Mosteiro dos JerónimosAté agora diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, a historiadora de arte e professora universitária foi a escolha de Luís Montenegro para a pasta da Cultura

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

As 50 Canções que Anunciaram o 25 de Abril: #38 ‘Ferro Velho’, Carlos do Carmo (1972)Em contagem decrescente para a celebração do 50º aniversário do 25 de Abril, a BLITZ publica diariamente uma lista de 50 canções que abriram caminho à liberdade conquistada na Revolução dos Cravos, com textos assinados por Luís Freitas Branco, autor do livro “A Revolução Antes da Revolução”.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Comercial com emissão especial a partir do Quartel do CarmoA Comercial realiza uma emissão especial a partir do Quartel do Carmo para assinalar o 25 de abril. Sara Correia, uma das convidadas, vai cantar “E Depois do Adeus” com um quarteto de cordas da GNR.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Quartel do Carmo em Lisboa abre ao públicoO Quartel do Carmo, em Lisboa, está aberto ao público desta quarta-feira a 12 de maio, no âmbito do 113.º aniversário da GNR e das comemorações dos 50 anos da revolução de 25 de Abril de 1974.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Televisão: Frida Kahlo por ela própria, um documentário genuínoPremiado no Festival de Sundance, “Frida” é um documentário que se constrói a partir da palavra da grande artista mexicana que pintou “a expressão honrada” de si própria. Disponível no Prime Video

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Joana Carneiro: “Há uma luz eterna que nos gera, é para ela que tendemos”Bach, James Macmillan e Mahler s&227;o alguns dos compositores que a maestrina ouve com mais intensidade na Quaresma e na P&225;scoa. “&201; muito dif&237;cil dissociar a experi&234;ncia espiritual da arte, em particular em momentos em que h&225; uma reflex&227;o sobre a humanidade, a rela&231;&227;o entre o homem e a sua f&233;”.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »