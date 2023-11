Da sala de aula para a rua, alunos em Leiria aprendem a ser mais autónomos e felizes

Contudo, para isso, continuaram a contar com a mãozinha dos vizinhos, pedindo-lhes, não o produto final, mas os ingredientes para o fazer. Este contacto com a comunidade foi mais um numa estratégia educativa que foge ao habitual e que usa o exemplo da Escola da Ponte, de Santo Tirso, como farol.O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.

:

VISAO_PT: Sistema de bicicletas partilhadas de Leiria arranca no primeiro trimestre de 2024Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Região de Leiria alerta para mau funcionamento generalizado dos CTTA Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) alertou hoje para o mau funcionamento generalizado dos CTT, com consequências graves no recebimento de pensões ou na receção atempada de faturas de serviços essenciais.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Município de Leiria promove projeto para crianças sobredotadasO Município de Leiria está a promover um projeto destinado a 25 crianças sobredotadas do 1.º ciclo, que tem como objetivo contribuir para uma melhor adaptação ao meio escolar e que ambiciona apoiar pais e professores.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Leiria investe 635 mil euros na requalificação da rede de drenagem para evitar cheiasA intervenção, que tem uma duração de 180 dias, destina-se a corrigir um problema antigo: a reduzida capacidade de drenagem do coletor pluvial da cidade.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Leiria investe 635 mil euros na requalificação da rede de drenagem para evitar cheiasA intervenção em duas ruas de Leiria tem uma duração de 180 dias, e é da responsabilidade do Município e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: A escola-arena em metamorfose e a (des)centralidade do professorO erro está em pensar que o devir é tecnológico e o passado é antropocentrista, secundarizando o papel do professor. Nada mais errado por parte das “iluminárias” do ME, deslumbradas com digi-modas.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »