Dívida pública na África subsaariana mais do que duplica entre 2012 e 2022

A dívida pública das economias da África subsaariana mais do que duplicou entre 2012 e 2022, passando de 189 mil milhões de dólares para 462 mil milhões , indica um relatório do Banco Mundial

Em percentagem do Produto Interno Bruto , “a média de dívida externa passou de 17%, em 2012, para 28% em 2022”, relava o Banco Mundial. No final de 2022, os credores bilaterais, ou seja, os países, representavam apenas 9% do total de dívida externa, quando em 2010 o valor representava 20%, com a parte da dívida bilateral chinesa a subir de 7% para 11%, as emissões internacionais de dívida, que era zero nos países de baixo rendimento, é agora de 3%, e subiu de 28% para 35% nos países de rendimento médio.

Assim, o risco de sobre-endividamento nos países de baixo rendimento aumentou e, segundo os parâmetros que sustentam esta análise, metade desses países, onde estão todos os lusófonos africanos à exceção de Angola e Guiné Equatorial, estão ou já em situação de sobre-endividamento ou em risco de estarem.

Dívida Pública África Subsaariana Economia Banco Mundial

