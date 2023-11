Apesar da mudança das competências de emissão de passaportes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para o Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), os custos para obtenção de passaportes em Portugal continuam a existir. O passaporte comum tem um custo de 100 euros para passageiro frequente, 75 euros para o comum quando requerido em posto ou secção consular e 115 euros para o passaporte comum para passageiro frequente quando requerido em posto ou secção consular.

Já o passaporte diplomático e passaporte especial têm o custo de 27,50 euros e a concessão, produção e personalização do passaporte para estrangeiros o custo de 111 euros. O pagamento destas taxas é obrigatório, mas é “gratuito” nos casos em que a “necessidade de deslocação para fora de país estrangeiro ou a impossibilidade de uso do passaporte comum se devam a catástrofe, guerra, alteração grave da ordem pública ou outro caso de força maior”

Preços das casas em Portugal devem continuar a subir, apesar do arrefecimento do mercado imobiliário europeuO relatório das previsões macroeconómicas da Comissão Europeia preveem um arrefecimento do mercado imobiliário europeu. Mas não em Portugal , onde os preços das casas deve continuar a subir.

Caixa Geral de Aposentações (CGA) continua deficitária apesar das injeções do Orçamento do EstadoDesde 2020, a CGA tem recebido injeções financeiras do Orçamento do Estado para reduzir o saldo deficitário. No entanto, as contas da CGA continuam no vermelho e espera-se que o saldo deficitário se mantenha no próximo ano.

Regulamentação antissísmica em PortugalA primeira regulamentação antissísmica é de 1958 e isso levanta receios quanto aos edifícios mais antigos, com construções frágeis. Alguns projetos tentam perceber o estado do edificado e sugerir mudanças.

Manifestação de médicos em Portugal denuncia falta de médicos de famíliaPassava pouco das oito e meia da manhã e já muitos se juntavam à manifestação convocada pela Federação Nacional dos Médicos (Fnam) na entrada do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Outras manifestações foram também marcadas ontem para os hospitais de S. João, no Porto, e da Universidade de Coimbra. Na capital, Paulo Raimundo, 47 anos, líder do PCP, não faltou. E acabou por denunciar que, tal como milhares de portugueses, não tem médico de família."Faço parte dessa imensa realidade", referiu ao DN, visivelmente agastado. Pela parte que lhe toca, pouco tem de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde (SNS)."A minha saúde assim o tem permitido. Mas já tenho precisado de recorrer aos serviços para os meus filhos, que são ainda pequenos". Sempre que precisa, Paulo Raimundo passa pelo calvário das filas intermináveis, junto ao centro de saúde."Tenho de fazer o mesmo que toda a gente faz: ir para a fila de espera para obter uma senha e, eventualmente, ter uma consulta

'Portugal é um país onde as desigualdades estão a crescer de uma forma muito rápida'" Portugal é um país onde as desigualdades estão a crescer de uma forma muito rápida"

Tiago Fortuna luta pelos direitos das pessoas com deficiência em PortugalTiago Fortuna, cofundador da Access Lab, está a lutar pelos direitos das pessoas com deficiência em Portugal . Ele conseguiu que em 2024 não seja cobrado IVA aos acompanhantes de pessoas com deficiência nos espetáculos. Além disso, ele está a trabalhar para criar um plano de mobilidade para Lisboa e lançar um debate sobre a lei portuguesa que permite a esterilização de pessoas com deficiência.

