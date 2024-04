Custo da tarifa social de eletricidade estimado em 44,4 milhões de euros para produtores e 92,1 milhões para comercializadores

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.O regulador da energia estima que

A este montante tem ainda de se somar 14,8 milhões de euros , referentes ao período de 18 de novembro a 31 de dezembro de 2023, uma vez que o modelo tem efeitos retroativos à aprovação da alteração pelo anterior Governo.

Tarifa Social Eletricidade Custos Produtores Comercializadores

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



ECO_PT / 🏆 3. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Kenjiro Shinozuka (1948-2024)Piloto de ralis

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Pentacampeã olímpica Laura Kenny retira-se do ciclismo antes de Paris 2024Ciclista de pista brit&226;nica coloca o ponto final na carreira aos 31 anos, para se dedicar &224; fam&237;lia, abdicando dos Jogos Ol&237;mpicos.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Será que 2024 vai bater o recorde de turismo do ano passado em Portugal?Apesar dos preços mais altos, as reservas nos hotéis em Portugal não param de aumentar. E os turistas portugueses preferem ficar no seu país ou viajar para fora? Ouça o novo episódio do Economia dia a dia, podcast diário do Expresso

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Faro reforça em 24 milhões de euros orçamento de 2024Município de Faro reforça em 24 milhões de euros orçamento de 2024 para 'melhorar o espaço público e a atratividade' do concelho.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

José Mourinho, Daniel Bragança e Kika Nazareth são as caras do IberCup Cascais 2024Est&227;o apresentados o embaixador e os padrinhos da edi&231;&227;o deste ano do torneio de futebol juvenil, do qual a Renascen&231;a &233; parceira.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Nuno Júdice (1949–2024) | Antena 1Ensaísta, ficcionista e professor universitário, Nuno Júdice foi um dos principais autores numa época de transição de poesia portuguesa, da década de 1960, dos anos 80 e seguintes. Nasceu na Mexilhoeira Grande, em Portimão, no distrito de Faro, em 1949; estreou-se em 1972 com o livro de poesia “A Noção de Poema”.

Fonte: antena1rtp - 🏆 22. / 51 Consulte Mais informação »