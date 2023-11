Custe o que custar Omer está em todo o lado. A fotografia a cores de um rapaz com cabelo castanho e olhos azuis, na casa dos 20 anos, com o olhar da tranquilidade. Um rapaz bonito, dizem os israelitas que olham para a fotografia de Omer. “Bring Omer back home.” A família espalhou a fotografia dele por toda a cidade de Telavive, e pelo resto do país andará esta cara bonita que foi apanhada pela turba do Hamas.

Sendo um homem, não estaria na primeira fila dos resgates, que querem privilegiar mulheres e crianças. Mas a cara de Omer atrai as pessoas, persegue-as, uma assombração do dia 7 de outubro de 2023.A noite de fogo e fúria. Por Clara Ferreira Alves em Israel Um dia bom para ir aos foguetes: a viagem de Clara Ferreira Alves pelas cidades-fantasma na fronteira de Israel com o Líbano e a Síri

:

VİSAO_PT: Telavive promete encontrar líder do Hamas em Gaza e eliminá-loVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Telavive promete encontrar líder do Hamas em Gaza e eliminá-loDe acordo com o minist&233;rio da Sa&250;de do movimento islamita, o conflito provocou pelo menos 9.250 mortos na Faixa de Gaza.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Telavive acusa Hamas de usar hospitais em Gaza para ocultar túneisVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Telavive acusa Hamas de usar outros dois hospitais em Gaza para ocultar túneisExército israelita tinha acusado Hamas de usar hospital Al-Shifa, em Gaza, para esconder túneis. Agora diz que o mesmo acontece no hospital Indonésio e no do Qatar.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Blinken e Abbas discutem o futuro da Faixa de Gaza pós-HamasLíder da Autoridade Palestiniana diz que esta está disposta a 'assumir plenamente' a responsabilidade no âmbito de uma 'solução política' mais 'abrangente', mas Abbas enfrenta problemas mesmo na Cisjordânia. Israel diz que cortou o enclave palestiniano em dois.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Guerra assimétricaTodos os dias, o Hamas produz números de vítimas que já irão em 10 mil mortos.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »