Curta-metragem com Kika Magalhães e Sam Raimi estreia em Hollywood

Uma curta-metragem protagonizada pela atriz portuguesa Kika Magalhães, com o realizador Sam Raimi no elenco, tem estreia mundial este sábado no festival de terror Beyond Fest, em Hollywood.Beyond Fest, considerado o maior festival do género nos Estados Unidos

“O filme envolve Sam Raimi porque é realizado pela filha dele”, disse à agência Lusa Kika Magalhães, que está radicada em Los Angeles. “Havia um papel que era perfeito para ele e sugerimos que ela pedisse ao pai para fazer parte do filme. Ele disse que sim”.

“Fazer parte do Beyond Fest é um espetáculo porque é um festival de muito prestígio, onde passam filmes com pessoas de grande nome no terror, como o Mike Flanagan e Sean Baker”, afirmou.

