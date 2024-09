Cunha Rodrigues Elogia Novo PGR Mas Destaca Necessidade de Mudança na Lei

Antigo procurador-geral Cunha Rodrigues elogia o novo PGR mas avisa: vão ter de mudar a lei por causa de Amadeu Guerra Numa recolha de reações do Expresso junto de vários procuradores jubilados, a nomeação de Amadeu Guerra como novo procurador-geral da República é vista como uma boa notícia, mas um dos seus antecessores no cargo recorda que tem havido um limite de idade imposto pela Lei Geral da Função Pública e aplicado a todos os...

A solução passa agora, segundo o magistrado, por mudar as regras. “Entendo que deve ser alterada ou aclarada a lei para assegurar a continuidade do Dr. Amadeu Guerra para além dos 70 anos”. O novo PGR é o mais velho de sempre Entre antigos procuradores e procuradoras gerais adjuntas, as reações à nomeação de Guerra têm sido muito positivas.

A magistrada acredita que Amadeu Guerra, que foi diretor do DCIAP, o departamento de elite do MP dedicado aos crimes mais complexos, pode desempenhar um papel importante nas melhorias que há a fazer: “Em todas as jurisdições há atualizações a empreender, mas no combate à criminalidade, a sofisticação que

Juízes e procuradores aplaudem escolha de Amadeu Guerra; bastonária dos advogados deseja "todas as venturas"Laura Carreira vence Melhor Realização ex-aequo em San Sebastián e a Concha de Ouro fica em Espanha: é de Albert SerraLaura Carreira vence Melhor Realização ex-aequo em San Sebastián e a Concha de Ouro fica em Espanha: é de Albert SerraSan Sebastián 2024 foi de bom nível e ficará para a história como o...

PGR Amadeu Guerra Cunha Rodrigues Lei Geral Da Função Pública Idade Limite

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Cunha Rodrigues: 'Lei deve ser aclarada' para garantir que Amadeu Guerra continua no cargoAntigo PGR lembra que Amadeu Guerra tem 69 anos e, a partir dos 70, os procuradores-gerais abandonam o cargo.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Antigo procurador-geral Cunha Rodrigues elogia o novo PGR mas avisa: vão ter de mudar a lei por causa de Amadeu GuerraNuma recolha de reações do Expresso junto de vários procuradores jubilados, a nomeação de Amadeu Guerra como novo procurador-geral da República é vista como uma boa notícia, mas um dos seus antecessores no cargo recorda que tem havido um limite de idade imposto pela Lei Geral da Função Pública e aplicado a todos os magistrados: não podem estar em...

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Lucília Gago otimista com nomeação de Amadeu Guerra para PGRA ainda Procuradora-Geral da República já reagiu à nomeação do magistrado Amadeu Guerra para lhe suceder.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Pedro Nuno sem críticas a novo PGR e com votos do 'melhor possível' a Amadeu GuerraSecretário-geral do PS diz que o Ministério Público é central na vida democrática.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Amadeu Guerra, o novo PGR discreto e trabalhador que liderou o DCIAP durante a Operação MarquêsCerimónia de posse está marcada para 12 de outubro, pelas 12h30 no Palácio de Belém.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Lucília Gago 'encara de forma muito positiva' nomeação de Amadeu Guerra para PGRDestacou a 'vasta experiência' do antigo diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »