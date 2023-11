Há uma palavra que marca este livro, que é"abominável", referindo-se a Reynaldo Quevedo. Esta figura sintetiza o pior que houve na revolução cubana?

Descreve Reynaldo Quevedo como um poeta medíocre, porque também era um homem de letras que fazia a censura. Cuba criou uma cultura artística e literária que é muito maior do que a geografia da ilha. Desde o século XIX, Cuba torna-se culturalmente uma nação independente, porque não teve independência política até 1902, mas já existia uma cultura independente cubana própria. No final do século XIX, em língua espanhola, produz-se um movimento poético muito importante, que é o modernismo.

Sim, isso vê-se no espaço histórico em que decorre este romance dentro do romance, em 1909/ 1910, poucos anos depois da independência, que um proxeneta, um homem que publicamente vive da prostituição, chega a ser o homem mais popular da cidade e que tenha o maior enterro que houve. headtopics.com

Sim. Com respeito aos Estados Unidos, as suas relações históricas com Cuba são traumáticas. Intervieram na guerra de independência, mas depois o Exército americano manteve-se em Cuba por quatro anos e houve ainda segunda intervenção militar, em 1906. Depois triunfa a Revolução, há o episódio da Baía dos Porcos, o embargo ou bloqueio, toda uma série de elementos até hoje.

Sim, estava. Foi um momento histórico, sem dúvida. Um presidente dos Estados Unidos, diz-se isso em algum momento na novela, não vai todos os dias a Cuba, nem sequer todos os séculos. E com a situação que existia de tensão entre Estados Unidos e Cuba durante 60 anos, era muito mais importante, muito mais histórico. E acho que é uma das coisas que tento descrever no romance. headtopics.com

