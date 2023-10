Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.novas metas que terá de cumprir no serviço postal universal,

, começa por referir fonte oficial da empresa liderada por João Bento. João Cadete de Matos, atual presidente da Anacom, está em fim de mandato, devendo ser substituído por Sandra Maximiano, caso o nome passe no crivo da CReSAP e do Parlamento.

Numa reação enviada ao ECO, “os CTT congratulam-se com o facto de a Anacom ter, finalmente, considerado que era necessário simplificar os Indicadores de Qualidade de Serviço”. “No entanto, a proposta apresentada, para além de tardia, revela uma simplificação mais aparente do que real na medida em que headtopics.com

mantém a necessidade de medição dos mesmos parâmetros, agregando os resultados, o que até torna o processo mais complexo. remata a mesma fonte. É a primeira vez que a empresa admite frustração com o facto de, apesar de ter entrado em vigor um novo contrato de concessão em fevereiro de 2022, os indicadores de qualidade manterem-se os mesmos até 2025.

“Propõe-se a aplicação de oito indicadores de qualidade de serviço (em substituição dos 24 indicadores que têm estado em vigor), Além disso, ao contrário do que acontecia no regime anterior, foi estipulado que os CTT estão, para já, sujeitos a obrigações de investimento ao invés de cortes nos preços do correio quando não cumpram os atuais indicadores.No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso. headtopics.com

