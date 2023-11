Cristina Ferreira. "Vivemos em tempos de liberdade condicionada" Para o líder do Chega, Pedro Nuno Santos também não traz nada de novo ao PS e ao país porque "representa única e exclusivamente a continuidade do governo de António Costa". O presidente do Chega apelou esta quarta-feira à unidade do partido neste período de crise política no país e apontou o candidato à liderança do PS Pedro Nuno Santos como principal adversário nas eleições legislativas de 10 de março.

"Nós estamos numa encruzilhada da história. E quando se está na encruzilhada da história, nós não falamos entre nós, não discutimos entre nós, não nos atacamos e, sobretudo, percebemos que, neste momento único da nossa história, os portugueses estão mais do que nunca a contar connosco e a contar com a nossa unidade", disse o líder do Chega perante dezenas de militantes, num jantar-comício em Palmela, no distrito de Setúba

:

SICNOTİCİAS: Pedro Nuno Santos é elogiado por José GomesJosé Gomes Ferreira e Sebastião Bugalho debatem o discurso de Pedro Nuno Santos e elogiam sua liderança e carisma.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Pedro Nuno Santos leva vantagem na disputa interna do Partido SocialistaAs peças do xadrez estão a posicionar-se no tabuleiro socialista. Pedro Nuno Santos parece levar vantagem face a José Luís Carneiro.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

REVİSTASABADO: Autarca Nuno Mascarenhas fica com termo de identidade e residência após detençãoNuno Mascarenhas esteve detido seis dias. Para já, o juiz de instrução decidiu que o autarca fica com termo de identidade e residência, descartando nesta fase os indícios apresentados pelo Ministério Público de que seria suspeito de tráfico de influência e de corrupção passiva.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

REVİSTASABADO: Nuno Lacasta defende funcionários da APAO presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, afirma que ainda não tem conhecimento das suspeitas levantadas pelo Ministério Público e defende os restantes funcionários da APA.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Químico português Nuno Maulide participa na cerimónia de entrega dos Prémios PfizerO químico português Nuno Maulide, radicado em Viena, vai participar na cerimónia de entrega dos Prémios Pfizer para falar sobre a ligação entre a ciência e a arte.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, afirma estar inocente e promete colaborar com a justiçaO presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, arguido na Operação Influencer, disse esta terça-feira estar inocente e prometeu continuar a colaborar com a justiça "ao longo de todo o processo".

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »