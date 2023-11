Cristina Ferreira ganha 'braço de ferro' com José Eduardo Moniz

'Mas o Zé Eduardo não achou que ele se encaixasse no perfil de alguma das personagens e, até por uma questão de orçamento, ficou de fora', conta. Mesmo assim, Cristina não desistiu e terá dito a José Eduardo Moniz que Daniel Oliveira estava interessado em Bruno Cabrerizo para um novo projeto na SIC. Apesar disso, o diretor-geral da TVI manteve a sua posição e recusou a proposta.

:

ATELEVISAO: Cláudio Ramos 'não queria' aceitar o convite de Cristina Ferreira: 'Fiquei receoso'Cláudio Ramos foi o 'vizinho' de Cristina Ferreira n'O Programa da Cristina, na SIC.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Sai Maria Botelho Moniz, entra Cristina Ferreira! Eis a data da trocaÚltimo programa antes da licença de maternidade deverá ser esta sexta-feira.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Condutor abandona carro na estrada depois de sofrer despiste no viaduto Eduardo Pacheco em LisboaNo local esteve o Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Autarca de Gaia e esposa em silêncio no tribunal. Casal julgado por usar carro do município em proveito próprioEduardo Vítor Rodrigues e a mulher respondem, em co-autoria, pelo crime de peculato.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Flávio Furtado: 'Não sou eu que as levo para o mau caminho...'Flávio Furtado partilhou um registo fotográfico junto de Cristina Ferreira e de Bruna Gomes.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Rúben Rua volta a falar na relação que tem com Cristina Ferreira e afirma: 'O que as pessoas dizem im ...Rúben Rua fala da amizade com Cristina Ferreira...

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »