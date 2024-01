Cristina Ferreira está apaixonada e pode se casar com João Monteiro

A apresentadora Cristina Ferreira está apaixonada como nunca esteve desde que se separou de António Casinhas. Depois de 12 anos com o coração vazio, encontrou o amor nos braços de João Monteiro, irmão de Francisco, vencedor do último “Big Brother”. Desde então, Cristina tem feito loucuras em nome desse grande amor, sem perder tempo para viver essa paixão intensamente. O ex-tenista já disse a alguns amigos dela que quer casar-se.

ConteúdoLua-de-mel antecipadaCristina Ferreira partilha foto com João MonteiroCasamento de Cristina e João para breveO apoio da família "A Cristina está apaixonada como nunca esteve desde que se separou do Casinhas. Ela não consegue mais esconder e agora está também a gostar do impacto que estas notícias todas estão a ter", conta fonte próxima de Cristina Ferreira à revista TV Mais. "A Cristina tentou manter o romance em segredo, mas ela não conseguia mais esconder porque estava tão feliz. E como sente que é uma relação sólida começou a mostrar-se próxima dele", acrescent





