Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo vão falar sobre o novo programa este sábado

Depois de terem anunciado que vão formar a dupla de apresentadores do “Dança com as Estrelas”, Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo vão falar sobre o programa, este sábado, no “Em Família”, na TVI.

“Amanhã, no ‘Em Família’, Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo vão dar a primeira entrevista após ter sido anunciado que vão ser os apresentadores da nova edição do ‘Dança com as Estrelas’”, pode ler-se na publicação do canal nas redes sociais. “O elenco dos ‘Morangos com Açúcar’ vai estar no ‘Em Família’, este sábado. Não pode perder porque vai haver muitas surpresas”, refere ainda a TVI. https://www.instagram.

