Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez posam juntos em 'noite fantástica'

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez marcaram presença este sábado, dia 28 de outubro, no combate entre os dois lutadores Fury e Ngannou, no Riyadh Season, e partilharam várias fotos com os fãs. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez aproveitaram o sábado para assistir a um combate no Riyadh Season. A companheira de CR7 partilhou fotos com os fãs.

'Noite fantástica 🥊 Parabéns Riyadh Season. Obrigado @riyadhseason @turkialalshik nós divertimo-nos muito ✨', escreveu na descrição. Nas imagens, é possível ver os dois sorridentes e também o destaque para os acessórios de luxo. Os fãs inundaram a caixa de comentários com vários elogios ao casal. https://www.instagram.

