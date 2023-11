Crise política em Portugal

No centenário de Eduardo Lourenço, e à beira do meio século do 25 de Abril, fomos buscar as palavras do ensaísta para fazer uma análise da crise política. Enredados há muito numa teia de crise permanente, hoje, boa parte dos portugueses não conheceram nas suas vidas outra perpetiva do quadro político que não o desse recreio de intrigas que garantem que tudo se organiza no sentido do impasse, da imobilidade social, da degenerescência dos valores democráticos.

Sem que o exercício crítico mais impiedoso seja levado em conta e produza consequências, sem regeneração, vemos a vida política entregue a uma corrosão subliminar de todas as referências ideológicas. E se há muito deixou de ser possível achar consolação no pessimismo profético, a maioria das pessoas tende simplesmente a alhear-se, ou adere apenas nalgum dos momentos da sátira que acaba por se sobrepor, pois nem com muito boa-vontade se pode supor que alguma coisa se transforme com estes protagonistas ou outros saídos do mesmo mold





