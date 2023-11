Crise no SNS: sindicatos e Governo não chegam a acordo, aumento do salário dos médicos continua a separar as partes

O dirigente sindical espera que o Governo"altere a posição que tem demonstrado em relação à recuperação do salário dos médicos". Questionado sobre quais as razões evocadas pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, para não corresponder aos aumentos salariais exigidos pelos sindicatos, Roque da Cunha referiu que foram apontadas dificuldades relacionadas com o Ministério das Finanças.

Realçando que as negociações sobre a revisão das grelhas salariais estão"num estado embrionário", Joana Bordalo e Sá garantiu que a Fnam está pronta para assinar um acordo, mas frisou que este"tem que ser um bom acordo", não só para os médicos, mas para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O governante garantiu que as posições entre Governo e sindicato estão muito próximas, depois de o secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha, ter indicado, no final da reunião, que não havia acordo sobre os aumentos salariais, mas tinham sido consolidados avanços negociais noutras matérias, como férias e tempo de trabalho no serviço de urgência.

"Isso significa que temos de ter em conta o aumento do salário e a redução do horário de trabalho, que evidentemente influencia muito esse valor", destacou.

:

EXPRESSO: Crise no SNS: médicos dizem que terão “alguma dificuldade” em aceitar o acordo com Governo porque Pizarro “não ofereceu nada de novo”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Crise no SNS: “Estamos muito longe de um acordo”, dizem os representantes dos médicos na pausa da reunião com o GovernoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Vencedores da Vª Edição dos Prémios do Imobiliário Expresso/SIC Noticias no programa Espaços & CasasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: “É mais importante pôr de pé gestão” do SNS do que acordo com médicosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

ECO_PT: “É mais importante pôr de pé gestão” do SNS, diz MarceloPresidente espera que 'haja um acordo'com médicos, para 'serenar o ambiente e, sobretudo, serenar os portugueses, mas atenção, é mais importante ainda pôr de pé a máquina de gestão do SNS'.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Marcelo: 'É mais importante pôr de pé gestão do SNS' do que acordo com médicosMarcelo Rebelo de Sousa chamou a atenção para que haja 'um acordo, quando mais depressa, melhor, para serenar o ambiente e, sobretudo, serenar os portugueses'.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »