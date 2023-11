Criança de 'A Lista de Schindler' surpreende ao falar de... Luís Figo!

Já ouviu falar em Oliwia Dąbrowska? À primeira vista, o nome pode não lhe dizer nada, mas se já assistiu ao filme 'A Lista de Schindler', de Steven Spielberg, vai lembrar-se dela como a menina que surge de vermelho numa cena a preto e branco. Atualmente, tem 34 anos de idade, dedica-se a causas humanitárias e soma mais de 30 mil seguidores na rede social Instagram.

'Disseram-me para vestir algo terrível, então eu vesti-me à Luís Figo quando ele trocou o Barcelona pelo Real Madrid', gracejou. Veja as imagens no final deste artigo. Luís Figo, recorde-se, jogou no Barcelona entre 1995 e 2000, ano no qual assinou contrato pelos 'merengues', onde viria a ganhar uma Bola de Ouro.

Taylor Swift torna-se na primeira cantora a ter quatro álbuns no TOP10 da BillboardPrince continua a liderar a lista com cinco álbuns consecutivos no TOP norte-americano. Consulte Mais informação ⮕

Fact Check. Vídeo mostra criança a chorar em Gaza depois de perder a família?'As minhas irmãs morreram', são as palavras repetidas incessantemente por uma criança num cenário de guerra. Vídeo está a ser descontextualizado e não mostra uma criança palestiniana, mas sim síria. Consulte Mais informação ⮕

PS marca agenda para Março: directas no início do mês e congresso a meioA comissão nacional elegeu, com 85% dos votos, a lista encabeçada por Pedro do Carmo para presidir à comissão organizadora do congresso. Atrás ficou a lista liderada por Pedro Rodrigues Pereira. Consulte Mais informação ⮕

Com apenas 9 anos, filho de Kapinha faz madeixas e internautas reagem: 'Coitada da criança...'O registo publicado por Kapinha causou alguma agitação nas redes sociais. Consulte Mais informação ⮕

Assédio? Francisco Monteiro 'debaixo de fogo' devido a momento com Márcia Soares no 'Big Br ...O gesto de Francisco Monteiro para Márcia Soares está a dar muito que falar dentro e fora da casa do Big Brother. Consulte Mais informação ⮕

Lambert Hogenhout: 'Temos de ter cuidado para não ficarmos à mercê da tecnologia'Lambert Hogenhout, que lidera a unidade de dados, analítica e tecnologias emergentes na Organização das Nações Unidas, esteve em Portugal para falar de poder e responsabilidade no Data Makers Fest 2023. Consulte Mais informação ⮕