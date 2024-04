Criança de 12 anos morre em tiroteio em escola primária na Finlândia

Prevê-se que a depressão Olívia provoque um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir os 110 quilómetros por hora no grupo Ocidental (Flores e Corvo) e os 100 quilómetros por hora no grupo Central. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou, esta terça-feira, para as previsões de ventos fortes, ondas de sete metros e chuva a partir de quarta-feira nos Açores, devido à passagem da depressão Olívia.

Em comunicado, a delegação dos Açores do IPMA refere que a depressão Olívia, com um sistema frontal associado, encontrar-se-á na tarde de quarta-feira a cerca de 190 quilómetros a noroeste (NW) do Corvo. "A influência desta depressão deverá começar a sentir-se a partir de amanhã, quarta-feira", lê-se no comunicado

