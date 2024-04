Criança de 12 anos morre em tiroteio em escola primária na Finlândia. Candidato vencido de 2020, que na altura teve quase 27% dos votos, quer permitir a Pinto da Costa 'que saia pela porta grande e pelo seu próprio pé'. José Fernando Rio, candidato vencido em 2020, declara apoio a Jorge Nuno Pinto da Costa nas eleições do FC Porto, esta terça-feira.

Numas eleições 'que se prevêem altamente disputadas e participadas', o atual presidente do FC Porto tem o voto do candidato que, no passado ato eleitoral, ficou em segundo lugar, com 26,44% dos votos: 'Pinto da Costa pede um último mandato para corrigir e completar o trabalho que se propôs fazer em nome do FC Porto: renovar a equipa dirigente, alcançar a sustentabilidade financeira, fortalecer a competitividade da equipa de futebol, terminar a Academia

