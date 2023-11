Crescimento das vendas no comércio a retalho abranda para 1,6% no 3.º trimestre

As vendas no comércio a retalho cresceram 1,6% no terceiro trimestre deste ano, face a igual período do ano passado, quando no segundo trimestre tinham subido 3%, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta segunda-feira.Em setembro deste ano, por sua vez, o volume de negócios no comércio a retalho apresentou um crescimento de 1,2%, depois de ter tido uma queda de 0,4% em agosto.

O índice de volume de negócios no comércio a retalho apresentou um aumento homólogo de 1,2% em setembro,"uma taxa superior em 1,6 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior", esclarece o INE, adiantando que esta aceleração foi"essencialmente originada" pelo comportamento do agrupamento dos produtos não alimentares.

O instituto de estatística refere ainda que os produtos não alimentares apresentaram uma aceleração de 3,0 pontos percentuais (p.p.) em setembro, face a agosto, para um crescimento homólogo de 0,2%, enquanto os produtos alimentares recuaram 0,2 pontos percentuais (p.p.), para um aumento homólogo de 2,7%. Em termos mensais, o índice agregado caiu 0,3% em setembro, contra uma descida de 3,1% no mês anterior. headtopics.com

Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas, por sua vez, apresentaram crescimentos homólogos de 1,7%, 9,7% e 0,8% em setembro, contra subidas de 1,3%, 9% e 1,5% no mês precedente, pela mesma ordem.

