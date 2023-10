Crescente Vermelho palestiniano diz que perdeu todos os contactos com Gaza

A organização apelou à comunidade internacional para pressionar as autoridades israelitas no sentido de garantirem"proteção imediata" à população civil, às instalações médicas e às suas equipas de saúde no enclave.

"Como continuação da atividade ofensiva que realizamos nos últimos dias, as forças terrestres vão expandir a sua atividade esta tarde", disse o porta-voz do Exército israelita, Daniel Hagari. "O corte é devido aos fortes bombardeamentos das últimas horas, que danificaram as linhas internacionais que ligam Gaza e que provocaram que fique fora de serviço", confirmou a companhia em comunicado. headtopics.com

O ministro israelita da Defesa diz que a invasão terrestre em Gaza será longa e difícil. Exército de Israel lançou um intenso bombardeamento e cortou Internet em Gaza.Ainda não é certo se as operações vão ser permanentes nos próximos dias, mas o correspondente da SIC no Médio Oriente acredita que esta ainda não será a famosa invasão terrestre.

Crescente Vermelho palestiniano diz que perdeu todos os contactos com GazaO Crescente Vermelho palestiniano alertou hoje que perdeu completamente o contacto com a sala de operações na Faixa de Gaza e todas as suas equipas que aí se encontram, devido a interrupções nas comunicações fixas, de telemóvel e Internet.

Gaza. Organizações humanitárias perdem contacto com equipas no terrenoA Sociedade Palestiniana do Crescente Vermelho refere numa declaração que perdeu "completamente" o contacto com a sua sala de controlo em Gaza.

Jornalista da Al Jazeera perde família em Gaza após ataque israelitaA família de Wael al-Dahdouh encontrava-se no campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza.

Mau tempo: Viana do Castelo sob aviso vermelho devido à chuva forteO distrito de Viana do Castelo está esta quinta-feira sob aviso vermelho, o mais grave, devido à chuva. Outros distritos do país estão sob aviso laranja e amarelo devido a chuva e vento fortes.

D. Américo na diocese do 'bispo vermelho'É a primeira vez que, em Portugal, um cardeal assume os destinos de uma diocese.