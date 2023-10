Crescente Vermelho palestiniano diz que perdeu todos os contactos com Gaza

"Estamos profundamente preocupados com a capacidade das nossas equipas em continuarem a prestar os seus serviços médicos de emergência, especialmente porque esta interrupção afeta o número central de emergência 101, e dificulta o acesso das ambulâncias aos feridos", afirmou a organização nas redes sociais.

O Crescente Vermelho expressou a sua preocupação com a segurança das equipas de saúde que trabalham na Faixa de Gaza, devido aos "contínuos e intensos ataques aéreos israelitas 24 horas por dia", que demonstram que Israel "continuará a cometer crimes de guerra enquanto isola Gaza do mundo exterior".

A organização apelou à comunidade internacional para pressionar as autoridades israelitas no sentido de garantirem "proteção imediata" à população civil, às instalações médicas e às suas equipas de saúde no enclave. headtopics.com

O alerta do Crescente Vermelho surge no dia em que Israel anunciou que os militares vão ampliar as operações terrestres na Faixa de Gaza, a partir de hoje, em paralelo com o bombardeamento do enclave. "Como continuação da atividade ofensiva que realizamos nos últimos dias, as forças terrestres vão expandir a sua atividade esta tarde", disse o porta-voz do Exército israelita, Daniel Hagari.

A empresa palestina de telecomunicações Paltel confirmou hoje o "corte completo" dos serviços de comunicações, telemóvel e internet na Faixa de Gaza, devido aos intensos bombardeamentos ao enclave. "O corte é devido aos fortes bombardeamentos das últimas horas, que danificaram as linhas internacionais que ligam Gaza e que provocaram que fique fora de serviço", confirmou a companhia em comunicado. headtopics.com

As imagens do momento em que as tropas de Israel entram na Faixa de GazaIsrael diz ter conseguido destruir "v&225;rias c&233;lulas terroristas, infraestruturas e lan&231;adores de m&237;sseis anti-tanques". Consulte Mais informação ⮕

Incursão terrestre na Faixa de Gaza 'pode anteceder a grande ofensiva que é aguardada'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Tanques israelitas entraram na Faixa de Gaza para 'preparar as próximas fases do combate'Tanques estiveram em operações durante a madrugada contra 'células terroristas', mas já regressaram ao território israelita. Foi a maior incursão militar desde que o Hamas atacou Israel. Consulte Mais informação ⮕

Rússia e Irão pedem fim das ações militares na Faixa de GazaOs vice-ministros dos Negócios Estrangeiros russo, Mikhail Bogdanov, e iraniano, Ali Bagheri Kani, apelaram hoje em Moscovo para o fim das ações militares na Faixa de Gaza. Consulte Mais informação ⮕

Conselho Europeu defende 'corredores e pausas humanitárias' na Faixa de GazaEm Bruxelas, o Conselho Europeu aprovou as conclusões sobre o Médio Oriente. Consulte Mais informação ⮕

Rússia e Irão pedem fim dos ataques na Faixa de GazaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕